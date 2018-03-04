Роналду забил 50-й гол головой в Примере, это лучший показатель за последние 14 лет

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Роналду забил 50-й гол головой в Примере, это лучший показатель за последние 14 лет

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Второй гол в этом поединке 33-летний португалец забил головой. Как сообщает Opta, лидер "сливочных" отличился 50-м результативным ударом со второго этажа в Примере.

Это лучший результат среди всех игроков испанского первенства, начиная с сезона 2003/04.

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