Роналду забил 600-й гол на клубном уровне
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:1).
Для Роналду этот гол стал 600-м на клубном уровне.
Голы в карьере 34-летнего Роналду распределились следующим образом: 450 голов за "Реал", 118 – за "Манчестер Юнайтед", 27 – за "Ювентус" и 5 - за "Спортинг".
Всего в этом сезоне португалец забил 27 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за "Ювентус".
Не пропустите: Роналду 10-й сезон подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции
-
В ожидании трансферного окна: почему европейский клубы выбирают Николя Пепе в качестве главного варианта для усиления атаки?
-
Главные новости дня: 27 апреля
-
"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции
-
"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)
Лента новостей
-
Ракитич: "Не вижу себя нигде, кроме "Барселоны"
-
Президент "Барселоны" назвали цели команды после завоевания чемпионства
-
Мбаппе грозит серьезное наказание за умышленную грубость
-
"Лион" предложил Венгеру пост главного тренера
-
5
Аллегри оскорбил экспертов после матча с "Интером"
-
ЦСКА выкупил контракт защитника "Уфы"
-
Видаль стал победителем национального чемпионата в восьмом сезоне подряд
-
Роналду забил 600-й гол на клубном уровне
-
Роналду 10-й сезон подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах
-
Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции
-
В ожидании трансферного окна: почему европейский клубы выбирают Николя Пепе в качестве главного варианта для усиления атаки?
-
4
Главные новости дня: 27 апреля
-
1
"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции
-
6
"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Интер" - "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам
-
"Норвич" возвращается в АПЛ
-
У Сульшера конфликт с защитником "МЮ"
-
"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)
-
"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14