Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:1).

Для Роналду этот гол стал 600-м на клубном уровне.

Голы в карьере 34-летнего Роналду распределились следующим образом: 450 голов за "Реал", 118 – за "Манчестер Юнайтед", 27 – за "Ювентус" и 5 - за "Спортинг".

Всего в этом сезоне португалец забил 27 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за "Ювентус".

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