Роналду забил 650-й гол в карьере

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).

Этот гол стал для форварда 650-м в его карьере. Для этого ему пришлось провести 905 матчей.

В этом сезоне на счету 33-летнего Роналду 40 мячей в 36 поединках.

Не пропустите: Боевая ничья в мадридском дерби: "Реал" поделил очки с "Атлетико". | http://soccernews.ru