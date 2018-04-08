Роналду забил 650-й гол в карьере

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Роналду забил 650-й гол в карьере

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).

Этот гол стал для форварда 650-м в его карьере. Для этого ему пришлось провести 905 матчей.

В этом сезоне на счету 33-летнего Роналду 40 мячей в 36 поединках.

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