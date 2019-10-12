Роналду забил 700-й гол в карьере

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Роналду забил 700-й гол в карьере

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг очередной серьёзной бомбардирской отметки.

Гол в ворота Люксембурга в квалификации Евро-2020 стал 700-м в карьере 34-летнего футболиста.

Роналду забил 5 мячей в составе "Спортинга", 118 - в "Манчестер Юнайтед", 451 - в "Реале", 32 - в "Ювентусе", 94 - в сборной Португалии.

При этом один из голов звёздного форварда является спорным - в 2010 году он поразил ворота "Реал Сосьедада" после рикошета от Пепе. Поэтому, по разным данным, на его счету либо 699, либо 700 результативных ударов.

Для достижения данного показателя Роналду потребовалось 973 матча, он отличился в 47% из них.

Не пропустите: Роналду еще на шаг приблизился к мировому рекорду. | http://soccernews.ru
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