Роналду забил 700-й гол в карьере

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Роналду забил 700-й гол в карьере

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче отбора Евро-2020 с Украиной (1:2) и стал шестым футболистом кому удалось забить 700 мячей в карьере. Об этом сообщает ESPN Stats & Info.

Отметим, что португалец является единственным действующим футболистом, кому удалось достигнуть этой отметки.

Роналду забил 450 голов за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную Португалии, 32 - за "Ювентус" и 5 за "Спортинг".

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