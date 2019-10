Роналду забил 700-й гол в карьере

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче отбора Евро-2020 с Украиной (1:2) и стал шестым футболистом кому удалось забить 700 мячей в карьере. Об этом сообщает ESPN Stats & Info.

Отметим, что португалец является единственным действующим футболистом, кому удалось достигнуть этой отметки.

Cristiano Ronaldo becomes the sixth player of all time to score 700 goals. He is the only active player to have reached the mark. pic.twitter.com/xeLeal3vSl