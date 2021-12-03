Роналду забил 800-й гол в карьере

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыгрывает лондонский "Арсеналом" (3:2, второй тайм) в матче 14-го тура АПЛ.

Второй гол "красных дьяволов" забил на 52-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду.

Этот гол стал для обладателя 5 "Золотых мячей" 800-м в профессиональной футбольной карьере. В составе "МЮ" он отметился 129 голами. В этом же матче Роналду забил и 801-й гол.

Португалец стал первым футболистом, который сумел достичь такого достижения в профессиональном футболе.

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