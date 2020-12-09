Роналду забил "Барселоне" 14 голов в 13 последних матчах на "Камп Ноу"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 14 голов в последних 13 гостевых матчах против "Барселоны".
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов португалец сделал дубль, забив оба мяча с пенальти и принес своей команде победу со счетом 3:0. Ранее он забивал в ворота "Барселоны" в составе "Реала".
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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