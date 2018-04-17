Роналду забил блестящий гол на тренировке "Реала"

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Роналду забил блестящий гол на тренировке "Реала"

Футболисты "Реала" готовятся к матчу 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика".

На одной из тренировок очередной фантастический удар удался нападающему королевского клуба Криштиану Роналду.

Форвард в блестящем стиле замкнул прострел с флангам "боковыми" ножницами.

Видео: Роналду вновь забивает эффектно.

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