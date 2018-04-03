Роналду забил Буффону больше, нежели любой другой игрок
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону больше, нежели любой другой игрок за всю карьеру итальянца.
Так, отметившись дублем в сегодняшнем четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, 33-летний нападающий королевского клуба довел количество забитых им голов легендарному вратарю до девяти. Больше Буффон не пропускал ни от кого из игроков за всю свою 23-летнюю карьеру.
Напомним, второй гол Роналду в ворота Буффона в сегодняшнем матче стал шедевральным. | soccernews.ru
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