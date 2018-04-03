Роналду забил Буффону свой самый быстрый гол в матче Лиги Чемпионов

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил свой самый быстрый гол в матче Лиги Чемпионов.

Так, для того, чтобы поразить ворота Джанлуиджи Буффона в сегодняшнем матче 1/4 финала турнира против туринского "Ювентуса", 33-летнему бомбардиру понадобилось 2 минуты и 47 секунд. Все свои 117 предыдущих голов в ЛЧ португалец забивал позже этой отметки.

Напомним, Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru