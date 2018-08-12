Роналду забил дебютный гол за "Ювентус"

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Роналду забил дебютный гол за "Ювентус"Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил дебютный гол за свою новую команду. Случилось это в традиционном матче между основным составом "старой синьоры" и ее дублем.

Напомним, матч команды начали в таких составах. | soccernews.ru

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