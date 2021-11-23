Роналду забил голы в каждом матче нынешней Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил гол в пятом подряд матче Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Португалец отличился в матче 5-го тура группового этапа с "Вильярреалом" (2:0). Таким образом, на его счету стало шесть голов в пяти поединках.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 15 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси высказался о соперничестве с Роналду. | http://soccernews.ru