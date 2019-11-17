Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Люксембурга (2:0).

Таким образом, форвард отметился голом в шести подряд матчах отбора Евро-2020. Всего он провел восемь матчей в квалификации чемпионата Европы и забил 11 голов.

На счету 34-летнего Роналду стало 99 голов за сборную Португалии. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, португалец отстает на 10 голов.

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