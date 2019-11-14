Роналду забил Литве больше, чем любой другой сборной в своей карьере

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился двумя голами в игре отбора Евро-2020 с Литвой.

Как сообщает Gracenote Live, это были 5-й и 6-й голы португальца в ворота Литвы. Роналду забивает этой сборной больше, чем любой другой в своей карьере.

Отметим, что по 5 голов от Роналду получали Андорра, Армения, Латвия и Швеция.

Также Роналду забил 97-й гол за сборную и находится в 12 голах от мирового рекорда, принадлежащего иранцу Али Даеи.

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