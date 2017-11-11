Роналду забил необычный гол на тренировке

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Роналду забил необычный гол на тренировке

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил необычный гол на тренировке своей команды. В инстаграме королевского клуба опубликована видеозапись, на которой видно, как звёздный португалец замкнул навес с фланга ударом плечом, поразив дальний верхний угол ворот.

 

#RMCity Bravo, @Cristiano!

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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