Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил необычный гол на тренировке своей команды. В инстаграме королевского клуба опубликована видеозапись, на которой видно, как звёздный португалец замкнул навес с фланга ударом плечом, поразив дальний верхний угол ворот.

#RMCity Bravo, @Cristiano! Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) Ноя 10 2017 в 1:39 PST

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