Роналду забил один гол в последних восьми матчах в АПЛ

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Роналду забил один гол в последних восьми матчах в АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил всего один гол в восьми последних матчах чемпионата Англии.

В последний раз форвард забивал 30 октября в поединке с "Тоттенхэмом" (3:0). При этом португалец не сумел отличиться в матчах с "Астон Виллой" (0:1), "Эвертоном" (1:1), "Лестером" (2:4), "Ливерпулем" (0:5), "Манчестер Сити" (0:2), "Уотфордом" (1:4) и "Челси" (1:1).

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. К тому же я самый красивый! Иэто знает не только моя сестра и мой кот Бадр, а даже мой друг второгодник, который просто без ума от меня! ))))))))

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