Роналду забил один гол в семи последних матчах АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел забить гол в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:4).

В последних семи матчах Премьер-лиги португалец сумел отличиться лишь один раз, забив гол в матче 10-го тура с "Тоттенхэмом" (3:0).

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 14 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал два голевых паса.

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