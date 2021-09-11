Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил гол в первом же матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Роналду отличился в поединке 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом". В концовке первого тайма португалец оказался первым на добивании после удара Мэйсона Гринвуда.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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