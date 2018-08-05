Роналду забил первый гол за "Ювентус": опубликовано видео

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Роналду забил первый гол за "Ювентус": опубликовано видео

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в тренировке и забил гол в товарищеском матче против молодежной команды.

Форвард отметился голом с 11-метровой отметки.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" несколько недель назад из "Реала" за 112 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обмен. | http://soccernews.ru

Комментарии
Риал Мадрид Король!

Зач надмбыло уходит из лучего клуба мира!? Чтобы за какой та италянский клуб пеналти бить когда это делал у нас и был лучим в мире футболистам.

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