Роналду забил первый гол за "Ювентус": опубликовано видео

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в тренировке и забил гол в товарищеском матче против молодежной команды.

Форвард отметился голом с 11-метровой отметки.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" несколько недель назад из "Реала" за 112 миллионов евро.

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