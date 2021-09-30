Роналду забил пять голов в пяти матчах за "Манчестер Юнайтед" после возвращения

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (2:1).

Таким образом, на счету форварда стал пять голов в пяти матчах за английский клуб после возвращения.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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