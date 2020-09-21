Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд

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Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в первом же официальном матче сезона открыл счёт своим забитым мячам.

Звёздный португалец отличился в игре 1-го тура итальянской Серии А против "Сампдории" (3:0).

Таким образом, 35-летний форвард поражает ворота соперников уже в 19-м клубном сезоне подряд.

Напомним, что до "Ювентуса" Роналду выступал за "Реал", "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

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