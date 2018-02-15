Роналду забил в Лиге Чемпионов больше голов, чем 118 из 137 клубов в ней участвовавших

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" обыграл ПСЖ со счетом 3:1.

Дублем в этом поединке отметился португальский нападающий королевского клуба Криштиану Роналду. Второй гол стал для него 116-м в турнире.

По числу голов в Лиге Чемпионов 33-летний Роналду опережает 118 из 137 клубов в ней когда-либо участвовавших.

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