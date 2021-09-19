Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения.
Роналду отличился в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма".
В нынешнем сезоне на счету форварда четыре забитых мяча в трех поединках.
Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце августа из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года.
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