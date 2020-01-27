Роналду забил в восьмом подряд матче Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продлил свою голевую серию в матчах Серии А.

Поразив ворота "Наполи", 34-летний португалец забил в восьмой игре чемпионата Италии подряд. За этот период звёздный нападающий наколотил 12 мячей.

Всего в текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 3 ассиста.

В бомбардирской гонке Серии А лидер "старой синьоры" пока идёт вторым, уступая Чиро Иммобиле - 17 голов против 23 у итальянца.

Не пропустите: Роналду прокомментировал гибель Коби Брайанта. | http://soccernews.ru