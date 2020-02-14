Роналду забил во всех матчах 2020 года

Нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду удалось отличиться в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана" (1:1).

Таким образом, 35-летний португалец забил как минимум один гол во всех официальных играх 2020 календарного года.

В активе звёздного форварда с начала января 12 мячей в 8 поединках. Также он сделал 1 ассист.

Всего в текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи.

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