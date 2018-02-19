Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков

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Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" победил "Бетис" со счетом 5:3.

Один из мячей королевского клуба на счету португальского нападающего Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что 33-летний Роналду забил уже восьмой гол в 2018 году и это лучший показатель в Ла Лиге.

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