Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал" победил "Бетис" со счетом 5:3.

Один из мячей королевского клуба на счету португальского нападающего Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что 33-летний Роналду забил уже восьмой гол в 2018 году и это лучший показатель в Ла Лиге.

Не пропустите: "Реал" - первый клуб в истории, забивший шесть тысяч голов в Ла Лиге. | http://soccernews.ru