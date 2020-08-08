Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф двух последних сезонов Лиги Чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду стал единственным игроком туринского "Ювентуса", забивавшим в плей-офф Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2018/19.

За этот период "старая синьора" провела шесть матчей на вылет в главном еврокубке (по два с "Атлетико", "Аяксом" и "Лионом") и поразила ворота соперников 7 раз.

Все 7 голов в активе звёздного португальца, который является лучшим бомбардиром в истории ЛЧ (130).

Напомним, что Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

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