Ловрен похвастался первым выигранным трофеем в составе "Зенита"

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России.

"Первая игра, первый титул. Отличная работа, парни", - написал хорват в инстаграме, прикрепив собственную фотографию с выигранным трофеем.

В поединке с "Локомотивом" Ловрен дебютировал за "Зенит" и провёл на поле все 90 минут.

"Сине-бело-голубые" купили игрока у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключили с ним трёхлетний контракт.

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