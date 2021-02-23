Роналду забил всем командам Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" (3:0).

"Акулы" были последней командой из текущего розыгрыша Серии А, которой ранее не забивал звёздный португалец.

Теперь же 36-летний нападающий не только отличился в играх со всеми соперниками по итальянскому первенству, но и вплотную приблизился к рекорду Златана Ибрагимовича.

Швед забил 79 различным командам в топ-5 европейских лигах, а Роналду - 78.

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