Роналду забил юбилейный гол за "Ювентус"

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Роналду забил юбилейный гол за "Ювентус"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 50-й гол в составе туринского клуба.

Юбилейный для форварда стал второй его гол в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0). Чтобы добраться до этой отметки форварду пришлось провести 70 матчей за итальянский клуб. Также он отдал 13 результативных передач.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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