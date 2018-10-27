Роналду забил за клуб с пенальти впервые с апреля

3 Теги ювентусэмполикриштиану роналдуреал мадрид

Роналду забил за клуб с пенальти впервые с апреля

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Ювентус" в гостях победил "Эмполи" со счётом 1:2.

Оба гола в составе "бьянконери" забил португальский нападающий Криштиану Роналду, один из которых с пенальти.

Как сообщает Opta, 33-летний футболист реализовал 11-метровый за клуб впервые с апреля текущего года.

Стоит отметить, что полгода назад Роналду огорчил с пенальти именно "Ювентус", играя тогда за мадридский "Реал". | http://soccernews.ru  

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

САНЯБА

НАСЧЁТ ПЕДИКА,ТЫ ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ,ПОХОДУ ТАМ ПРИСУТСТВОВАЛ ИЛИ ПРОСТО СВЕЧКУ ДЕРЖАЛ?

Ответить
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Давненько этот педик с пенальти не забивал

Ответить
BARCAMAN
BARCAMAN

)))))

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 21 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов