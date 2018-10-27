Роналду забил за клуб с пенальти впервые с апреля

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Ювентус" в гостях победил "Эмполи" со счётом 1:2.

Оба гола в составе "бьянконери" забил португальский нападающий Криштиану Роналду, один из которых с пенальти.

Как сообщает Opta, 33-летний футболист реализовал 11-метровый за клуб впервые с апреля текущего года.

Стоит отметить, что полгода назад Роналду огорчил с пенальти именно "Ювентус", играя тогда за мадридский "Реал". | http://soccernews.ru