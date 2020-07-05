Роналду забил за "Ювентус" со штрафного с 41-й попытки

1 Теги ювентускриштиану роналдустатистика

Роналду забил за "Ювентус" со штрафного с 41-й попытки

Форвард Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" со штрафного удара.

Это произошло в игре с "Торино", которая завершилась разгромной победой "старой синьоры" со счетом 4:1.

По сведениям Squawka, португалец забил за туринский клуб со штрафного с 41-й попытки.

Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он забил 57 голов в 81 матче.

Читайте также: Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

После такого рекорда, надо давать Золотой мяч мяч пожизненно! :D

Ответить

главное

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов