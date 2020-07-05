Роналду забил за "Ювентус" со штрафного с 41-й попытки

Форвард Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" со штрафного удара.

Это произошло в игре с "Торино", которая завершилась разгромной победой "старой синьоры" со счетом 4:1.

По сведениям Squawka, португалец забил за туринский клуб со штрафного с 41-й попытки.

Роналду перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он забил 57 голов в 81 матче.

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