Роналду забивает 21 календарный год подряд

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Роналду забивает 21 календарный год подрядФото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в игре АПЛ против "Брайтона" (2:0).

Как сообщает William Hill, Роналду забивает как минимум по голу на протяжении 21 календарного года. Эта серия длится с 2002 года.

Напомним, что за это время португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", "МЮ", "Реал" и "Ювентус".

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