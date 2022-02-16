Роналду забивает 21 календарный год подряд
Фото: инстаграм Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в игре АПЛ против "Брайтона" (2:0).
Как сообщает William Hill, Роналду забивает как минимум по голу на протяжении 21 календарного года. Эта серия длится с 2002 года.
Напомним, что за это время португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", "МЮ", "Реал" и "Ювентус".
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18