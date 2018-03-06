Роналду забивает более 30 голов в каждом из девяти сезонов в составе "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду превзошёл отметку в 30 голов во всех турнирах этого сезона.

Как сообщает Opta, 33-летний португалец забивает более 30 мячей в каждом из девяти сезонов в составе "сливочных".

Не пропустите: Мальчик один в один скопировал движения Роналду. | http://soccernews.ru