Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08

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Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Милана" (2:4).

Это 26-й гол 35-летнего португальца в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta Sports, Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08.

Отмечается, что таким же достижением может похвастаться только нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 30 голов и 6 ассистов в 39 матчах.

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Комментарии

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lesnovsky

В истории остаются только цифры... 6 ЗМ и 6 ЗБ - дерзай старый филантроп... Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гений футбола.Миллионер.Филантроп.Это все он - Кристиану Роналду!Никакие Лео ему в подметки не годятся!

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