Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Милана" (2:4).

Это 26-й гол 35-летнего португальца в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta Sports, Роналду забивает больше 25 голов в чемпионате в 10-й раз с сезона 2007/08.

Отмечается, что таким же достижением может похвастаться только нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 30 голов и 6 ассистов в 39 матчах.

Читайте также: Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон. | http://soccernews.ru