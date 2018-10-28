Роналду забивает минимум по 40 голов на протяжении последних девяти лет

2 Теги криштиану роналду

Роналду забивает минимум по 40 голов на протяжении последних девяти летФорвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забивает минимум по 40 голов на протяжении последних девяти лет.

Вот как выглядят бомбардирские показатели за это время:

2010-й год - 48 мячей
2011-й год - 60 мячей
2012-й год - 63 мяча
2013-й год -  69 мячей
2014-й год - 61 мяч
2015-й год - 57 мячей
2016-й год - 56 мячей
2017-й год - 53 мяча
2018-й год - 41 мяч

Напомним, Роналду прокомментировал свой гол в ворота "Эмполи". | soccernews.ru

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Статистика неумолима. Очевидно, что лучшие годы Роналду уже позади.

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Криштиано ANALду

И мужиков в жопу трахаю

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