Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забивает минимум по 40 голов на протяжении последних девяти лет.

Вот как выглядят бомбардирские показатели за это время:

2010-й год - 48 мячей

2011-й год - 60 мячей

2012-й год - 63 мяча

2013-й год - 69 мячей

2014-й год - 61 мяч

2015-й год - 57 мячей

2016-й год - 56 мячей

2017-й год - 53 мяча

2018-й год - 41 мяч

Напомним, Роналду прокомментировал свой гол в ворота "Эмполи". | soccernews.ru