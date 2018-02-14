В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" играет с ПСЖ (1:1, перерыв).

В концовке первого тайма счет сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Этот гол стал 10-м для форварда в нынешнем розыгрыше турнира.

Стоит отметить, что 33-летний Роналду забивает не менее 10 голов в Лиге Чемпионов на протяжении семи сезонов подряд и это является рекордом.

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