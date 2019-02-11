Роналду забивает не менее 20 голов во всех турнирах 13 сезонов подряд

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Роналду забивает не менее 20 голов во всех турнирах 13 сезонов подряд

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в игре с "Сассуоло" (3:0).

Сообщается, что это 20-й гол 34-летнего португальца в этом сезоне. Таким образом, Роналду уже в течении 13 сезонов забивает не менее 20 голов во всех турнирах.

Последний раз Роналду не удалось забить 20 голов в сезоне 2005\06. Тогда португалец будучи игроком "Манчестер Юнайтед" отметился 12 мячами.

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