Роналду забивает не менее 40 голов на клубном уровне восьмой сезон подряд

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду забивает не менее 40 голов на клубном уровне восьмой сезон подряд
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).

Этот мяч стал для него 40-м в этом сезоне за. Стоит отметить, что Роналду забивает 40 голов на клубном уровне восьмой сезон подряд.

Напомним, что 33-летний Роналду за свою карьеру забил уже 650 голов.

Не пропустите: Роналду забил 650-й гол в карьере. | http://soccernews.ru

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5 Бетис 31 49
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