Роналду забивает не менее 40 голов на клубном уровне восьмой сезон подряд



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).

Этот мяч стал для него 40-м в этом сезоне за. Стоит отметить, что Роналду забивает 40 голов на клубном уровне восьмой сезон подряд.

Напомним, что 33-летний Роналду за свою карьеру забил уже 650 голов.

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