Роналду забивает в девяти подряд крупных международных турнирах

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

Таким образом, 33-летний футболист забил уже в девятом подряд крупном международном турнире. Ранее он отличался на Кубке Конфедераций-2017, Евро-2016, ЧМ-2014, Евро-2012, ЧМ-2010, Евро-2008, ЧМ-2006 и Евро-2004.

Не пропустите: Роналду впервые в карьере оформил хет-трик в финальной стадии Чемпионатов Мира и Европы. | http://soccernews.ru