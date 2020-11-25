Роналду забивает в Лиге Чемпионов 15 сезонов кряду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Ференцвароша" (2:1).

Таким образом, 35-летний португалец забивает в ЛЧ 15 сезонов кряду. Впервые он забил в главном европейском турнире в сезоне 2006/07 за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Роналду является лучшим бомбардиром турнира, забив 131 гол. У Лионеля Месси 118 голов.

Всего в этом сезоне Роналду провел 7 игр, в которых забил 9 голов и отдал два ассиста.

Читайте также: Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем". | http://soccernews.ru