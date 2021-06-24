Роналду забивал голы 44 разным сборным

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Роналду забивал голы 44 разным сборным

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере поразил ворота Франции.

36-летний футболист оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с "трёхцветными", чем принёс своей национальной команде ничью.

Французская сборная стала 44-й, которой забивал звёздный нападающий.

Всего в активе Роналду 109 голов в составе сборной - это повторение мирового рекорда.

Не пропустите: Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда. | http://soccernews.ru
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