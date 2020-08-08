Роналду забивал в плей-офф Лиги Чемпионов 14 сезонов подряд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает штамповать голы в Лиге Чемпионов.

Оформив дубль во вчерашнем матче с "Лионом", звёздный португалец довёл число своих голов в главном еврокубке до 130.

Более половины забитых мячей, а именно 67, форвард записал в свой актив в плей-офф ЛЧ.

При этом 35-летний Роналду отличался в играх на вылет Лиги Чемпионов в каждом из 14 последних сезонов.

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