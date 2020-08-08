Роналду забивал в плей-офф Лиги Чемпионов 14 сезонов подряд

1 Теги ювентускриштиану роналдустатистика

Роналду забивал в плей-офф Лиги Чемпионов 14 сезонов подряд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает штамповать голы в Лиге Чемпионов.

Оформив дубль во вчерашнем матче с "Лионом", звёздный португалец довёл число своих голов в главном еврокубке до 130.

Более половины забитых мячей, а именно 67, форвард записал в свой актив в плей-офф ЛЧ.

При этом 35-летний Роналду отличался в играх на вылет Лиги Чемпионов в каждом из 14 последних сезонов.

Не пропустите: Роналду побил 95-летний рекорд "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Юве купил Пеналду, чтобы выиграть ЛЧ, в итоге вылеты в 1/4 и в 1/8 от грозных Аякса и Лиона. :D

Ответить

главное

Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов

Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов