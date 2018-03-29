Роналду заблокировал трансферы в "Реал" Видаля, Погба, Ибрагимовича и Мбаппе

В разные годы ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду заблокировал четыре громких приобретения своего клуба, информирует испанская пресса.

Так, в 2015-м году португалец наложил вето на трансфер в стан "сливочных" полузащитника Артуро Видаля, а в 2016-м году - еще одного хавбека Поля Погба и форварда Златана Ибрагимовича. Наконец, в прошлым летом Роналду исключил возможный переезд на "Сантьяго Бернабеу" перспективного нападающего Килиана Мбаппе.

Напомним, Начо Фернандес похвалил Роналду. | soccernews.ru