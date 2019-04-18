Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду крайне разочарован вылетом своей команды из Лиги Чемпионов, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, на фоне провала в самом престижном еврокубковом турнире 34-летний португалец задумался о смене команды.
Грядущим летом уход звёздного форварда из туринского клуба маловероятен, но в 2020 году он вполне может потребовать выставить его на трансфер.
"Ювентус" купил Роналду в июле 2018 года у "Реала" за 117 миллионов евро. За "старую синьору" он сыграл 38 матчей, забил 26 голов и сделал 12 ассистов.
Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.
Не пропустите: Мать Роналду рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Гарет Бэйл прокис в "Реале", пора что-то менять! Рассказываем, куда может уйти валиец
-
Главные новости дня: 17 апреля
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 10-го тура
Лента новостей
-
Жиру недоволен своим положением в "Челси"
-
"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера
-
2
Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
-
Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием
-
1
Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта
-
Жена Кокорина: "Мы никто в этой системе! Всё идёт к тому, что ребятам дадут реальный срок"
-
Тухель прокомментировал поражение от "Нанта"
-
Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"
-
7
Де Хеа извинился перед игроками "Манчестер Юнайтед" за поражение от "Барселоны"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Лацио"
-
ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов
-
Стерлинг установил клубный рекорд "Манчестер Сити"
-
14
Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
-
АПЛ установила рекорд Лиги Чемпионов
-
1
Фернандиньо: "##### VAR!"
-
ПСЖ стал автором уникального достижения в Лиге 1
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Почеттино: "Игроки "Тоттенхэма" - герои"
-
1
Гарет Бэйл прокис в "Реале", пора что-то менять! Рассказываем, куда может уйти валиец
-
Главные новости дня: 17 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11