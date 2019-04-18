Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"

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Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду крайне разочарован вылетом своей команды из Лиги Чемпионов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, на фоне провала в самом престижном еврокубковом турнире 34-летний португалец задумался о смене команды.

Грядущим летом уход звёздного форварда из туринского клуба маловероятен, но в 2020 году он вполне может потребовать выставить его на трансфер.

"Ювентус" купил Роналду в июле 2018 года у "Реала" за 117 миллионов евро. За "старую синьору" он сыграл 38 матчей, забил 26 голов и сделал 12 ассистов.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал переход Криштиану Роналду в Ювентус. _______________________________________________________________________________________________________________________ Переход в Ювентус для Роналду - это вообще не вызов. Если бы он действительно искал испытаний, он бы перешел в туринский клуб несколько лет назад, когда "бьянконери" были в Серии B, и помог бы команде вернуться в элиту итальянского футбола"

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