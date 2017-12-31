Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду занялся поисками жилья в Лондоне.

Об этом, как информирует Daily Mirror, сообщил один из родственников футболиста. В частности, он рассказал: " Он ищет жилье в Лезерхеде и в Суррее, а также квартиры в центре Лондона. Очевидно то, что он занялся этим вопросом очень серьезно ".

Напомним, Роналду начал поиски школы для своего сына в Англии. | soccernews.ru