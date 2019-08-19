Роналду заплатил девушке, которая обвинила его в изнасиловании

Дело форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду об изнасиловании было закрыто.

Как сообщает A Bola, португалец уладил этот вопрос с Кэтрин Майоргой, которая и обвиняла футболиста. Отмечается, что Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила расследование из-за нехватки доказательств.

Напомним, что речь идет об инциденте, который произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

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