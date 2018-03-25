Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заплатит 15 миллионов евро штрафа в испанскую казну, информирует Cadena Cope.

По сведениям источника, слушания в деле по обвинению 33-летнего форварда "сливочных" о налоговом мошенничестве подходят к концу. Несмотря на то, что футболист продолжает отрицать свою вину, все идет к тому, что португалец будет признан виновным в финансовом преступлении. Если проступок Роналду будет доказан, он будет вынужден выплатить штраф в размере 14,7 миллиона евро.

Напомним, Роналду получил интересное предложение из Англии. | soccernews.ru