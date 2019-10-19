Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получает от рекламы в инстаграме больше, чем в туринском клубе, передает Business Insider.

В соцсети португалец получает 36,9 миллионов евро в год, в "Ювентусе" футболист зарабатывает 26,25 миллионов.

Отметим, что в инстаграме нападающего 186 миллионов подписчиков.

В этом сезоне форвард участвовал в 6 матчах Серии А, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

"Ювентус" занимает лидирующую позицию в чемпионате Италии.

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