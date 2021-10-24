Роналду защитил Сульшера от критики
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о критике в адрес главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.
"Игроки должны брать на себя ответственность. Играете вы за "Юнайтед" или тренируете его – критика будет всегда, нужно принять это. Критика в ваш адрес – это часть работы.
Вы играете за один из крупнейших клубов мира, на вас сосредоточено все внимание, и это нормально. Нужно это принять.
Тренеры, игроки – когда мы проигрываем, мы все в одной лодке, когда выигрываем, мы тоже в одной лодке. Нужно смириться с давлением, оно неизбежно, оно будет всегда, оно часть работы", – сказал Роналду для Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18