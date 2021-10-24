Роналду защитил Сульшера от критики

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдууле гуннар сульшер

Роналду защитил Сульшера от критикиФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о критике в адрес главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

"Игроки должны брать на себя ответственность. Играете вы за "Юнайтед" или тренируете его – критика будет всегда, нужно принять это. Критика в ваш адрес – это часть работы.

Вы играете за один из крупнейших клубов мира, на вас сосредоточено все внимание, и это нормально. Нужно это принять.

Тренеры, игроки – когда мы проигрываем, мы все в одной лодке, когда выигрываем, мы тоже в одной лодке. Нужно смириться с давлением, оно неизбежно, оно будет всегда, оно часть работы", – сказал Роналду для Sky Sports.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, мы все в одной лодке, которую ждёт та же участь что и с лодкою под названием Ювентус! )))))))))))))))))))))))

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